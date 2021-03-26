保時捷猛撞迴轉貨車!"慘翻90度"駕駛急爬出│中視新聞 20210325

台北市士林區昨（25日）下午1時，發生一起車禍事故，一輛小貨車自忠誠路左轉進入171巷時，突然遭到關姓男子駕駛近500萬元的保時捷豪車攔腰撞上，小貨車瞬間翻覆，所幸兩方駕駛僅受輕傷。事後，關男的父親接受媒體訪問時，無奈地透露兒子才領照5個月，甚至苦笑，「車子壞了，哈哈哈」。

關父接受媒體訪問時，坦然地笑說，「車子壞了，哈哈哈」。（圖／中視新聞提供）

事後關姓男子的父親接受媒體訪問，兒子才領到駕照5個月，事發當時正要前往天母地區的健身房運動，不料卻在路途中撞上小貨車；媒體問及保時捷之事，關父則坦然地以7字回應，「車子壞了，哈哈哈」。

附近住家則指出，當時突然聽到「碰！」地一聲，抬頭看外面就發現車子已經倒了；此外，保時捷車頭因撞擊而全毀，機油與汽油漏滿道路，清潔人員為避免用路人行車安全，也緊急在道路上灑木屑清掃，排除危機。

北市忠誠路一段25日下午1點多發生一起保持捷跑車與小貨車擦撞事故。（圖／民眾提供）

經調閱監視器初步釐清責任後，警方指出，關姓男駕駛駕駛保時捷直行，未注意到湯姓小貨車駕駛要轉彎進入，不慎攔腰撞上貨車，貨車瞬間被鏟翻，翻倒在地，而保時捷車頭因撞擊貨車尾部，轎車引擎蓋隆起，零件四散，關男手臂遭擋風玻璃噴濺割傷。

警方初步調查，2車駕駛均沒有酒駕，至於詳細事故原因，警方將仔細檢視監視器畫面，釐清燈號以及責任。

(中時新聞網)