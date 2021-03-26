快艇本季始終找尋一名合適且具經驗的控球後衛補強後場，如今他們總算如願了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，快艇用路威廉斯加上兩個未來次輪籤，跟老鷹換來上季幫助湖人奪冠的隆多，這下子里歐納德就不用再抱怨了。

儘管快艇先發主控位置都由貝弗利擔任，但他向來以防守兇悍著稱，進攻火力與組織能力明顯不足，也讓里歐納德先前傳出抱怨球隊組織能力太差，期望可以找來一名具有豐富經驗的資深控衛補強，如今有了隆多加盟，等同滿足了里歐納德。

現年35歲的隆多，生涯待過塞爾提克、獨行俠、國王、鵜鶘、湖人、老鷹等隊，手上擁有兩枚總冠軍戒指，分別是在2008、2020年拿下，曾拿過3季助攻王的他，本季待在老鷹打了27場，平均只拿3.9分、3.5助攻，但他組織能力不在話下。

至於拿過3季年度第六人獎項的路威廉斯，本季場均12.1分、3.4助攻與2.1籃板，數據下滑主因出在他的平均上場時間跌到22分鐘左右，明顯不受到快艇總教練泰隆盧重用，會被交易到老鷹並不意外，接下來就看他能否協助年輕的老鷹前進！

(中時 )