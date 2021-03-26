悠遊卡公司、悠遊卡投資控股昨（25日）雙雙召開董事會，決議悠遊卡公司總經理職務，由管理群副群長邱昱凱升任，但因邱昱凱為台北市長柯文哲愛將，過去還被稱為「網軍頭」，國民黨台北市議員游淑慧認為，韓國有寄生上流，台灣是寄生上癮，一個32歲的「網軍頭」，寄生悠遊卡、年薪300萬，邱25大敗林9萬，柯文哲真的不演了。

對於邱昱凱的任命，游淑慧今（26日）在臉書發文表示，32歲的「網軍頭」，寄生悠遊卡、年薪300萬。曾經是台灣電子票證NO.1的悠遊卡，在柯文哲上任後被玩爛了，市占率節節下降，而在電子支付市場上更是被超車。一手好牌打成這樣，就跟台北市幾個沒落商圈一樣，只能說柯醫生「搞葉克膜很行，但搞經濟就有點糟」。

游淑慧直言，現在大概是因為柯文哲任期剩一年多，決定不演了，親信親友、高位高薪、吸好吸滿；把「寄生大法」發揮的 淋漓盡致，不只吃穿靠市府，有人還住市府。她說，柯文哲夫人陳佩琪酸民進黨得網軍得天下？不妨到網路粉專看看，柯文哲的網軍精銳也實力驚人。

游淑慧自認，自己並不認識邱昱凱，但當記者問她時，她詫異地問「新聞爆出關說那個？」因為外界最了解邱昱凱的「專長」，則是柯御封的「網軍頭」，還有其「經歷」，應該就是一入市長室就涉及關說並短暫請辭。游譏諷，「現在是得網軍者得天下？邱25大敗林9萬，韓國有寄生上流，台灣是寄生上癮」。

(中時新聞網)