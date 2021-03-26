IC設計兩大巨頭高通、聯發科(2454)拚市佔，在創新實力發掘上也是不遺餘力，讓更多創新的點子可藉由靠站在巨人的肩膀上實現，繼日前聯發科宣布第四屆聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽起跑後，高通也宣布其落地有成，第一屆「高通台灣創新競賽」冠軍團隊洞見未來(RelaJet)正式推出自有品牌Otoadd，並首次發表產品「具有輔聽功能的無線耳機N1」(輔聽耳機N1)，讓創新科新真正實現於市場。

洞見未來科技創辦人暨執行長陳柏儒表示，自己是聽損者，一直以來的願景是讓聽力輔具使用更加便利，並且希望有需求的民眾都能有能力購買，因此將N1輔聽耳機的定價儘量拉低，讓一般民眾負擔得起，不再因為預算考量而只能選擇忍耐。他並表示，過年後已經舉辦數場試聽活動，民眾反應熱烈，四月起將會在台灣的實體及電商通路正式上市。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，更高興看到RelaJet從「高通台灣創新競賽」育成的獲勝團隊，茁壯成長為運用高通技術拓展市場的傑出新創公司，他表示，RelaJet的人聲演算技術，在2019年「高通台灣創新競賽」就令QITC團隊及評審驚豔，獲選為冠軍；2020年，高通邀請RelaJet加入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。

根據高通最新的消費者研究報告顯示，發現超過40％的消費者表示他們對提供輔聽功能的耳機感興趣。RelaJet的多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通QCC5100系列藍牙單晶片結合，不但能在現場對話中增強聽力，也有助於改善無線耳機用戶的通話品質，也因此，各種數據顯示，不論在全球或在台灣，助輔聽器市場均將呈現成長走勢，前景可期。

日前聯發科也宣布，第四屆聯發科(2454)「智在家鄉」數位社會創新競賽起跑，今年的賽事徵件宣傳，由董事長蔡明介親自登場，分享自己面對「創新瓶頸」時的心法，以鼓勵有意從事社會創新的團隊。而聯發科針對過去兩年曾在「智在家鄉」得獎的團隊，既有的落地補助甄選會持續辦理，並將優化評鑑與支持機制，希望能協助有心落地的團隊能夠走得更遠。

(時報資訊)