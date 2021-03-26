繼歐盟、美國、加拿大與英國相繼因新疆人權議題而祭出對中國大陸的制裁後，北京26日也宣布，由於英國以新疆人權為題為由，對大陸個人與機構實施單邊制裁，已違反國際關係原則並干預大陸內政，故陸方外交部除召見駐英大使提出抗議外，還宣布對9名英國公民與4間機構實施制裁。這是繼歐盟等國宣布對陸制裁後，北京最新一波的反擊。隨著該議題不僅在外交領域發酵，更燒向商業領域，儼然成為北京的外交風暴。

陸方外交部聲明指出，9人與4間企業的名單包括「圖根哈特、奧布萊恩、奧爾頓、勞頓、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利與中國研究小組、保守黨人權委員會、維吾爾獨立法庭、埃塞克斯園大律師事務所」。

聲明表示，自公布當日起，禁止前述名單人員與其直系血親入境中國大陸，並凍結其在陸資產，而大陸公民與機構也不得與名單上人員、機構進行交易。聲明強調，陸方會保留進一步制裁的權利。

隨著新疆維吾爾族人權議題逐漸在政經領域發酵，新疆無疑已成為北京外交風暴。歐盟外長22日才以侵犯維吾爾族人權為由，宣布制裁4名中國大陸官員與1間企業。在歐盟率先開出第一槍後，美國、加拿大與英國也相繼宣布對大陸進行制裁。

相關不但在政治外交界延燒，更延伸到經濟領域。2020年3月，瑞典著名服飾零售品牌H&M發布調查聲明，宣稱新疆少數民族遭到強迫勞動與宗教歧視。這份研究報告在大陸引起軒然大波，大陸網友與企業紛紛揚言抵制。

據CNBC報導，截至25日，H&M已無法在大陸電商(包括淘寶、京東)’上以關鍵字搜尋，而阿里巴巴與百度的APP也無法搜尋。戰火甚至燒向耐吉、愛迪達等運動品牌，多名大陸藝人也宣布終止與H&M的合作。

(中時新聞網)