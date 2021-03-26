長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長賜輪塞住蘇伊士運河已邁入第三天，目前仍未脫困，大大影響全球貿易時程，對此，摩根大通分析師Marko Kolanovic警告，長賜輪有破船風險，恐會造成全球貿易嚴重中斷。

蘇伊士運河占全球貨貿量12%，是全球貿易的重要河道之一，長賜輪在當地時間23日受瞬間強風及沙塵暴影響橫卡在蘇伊士運河正中間，兩側貨輪都無法通行，儘管拖船和兩側挖泥船正努力搶通，但長賜輪仍未脫困，專家預估最久可能需要數週的時間。

若長賜輪持續中斷貿易進程，時間一長將對全球經濟產生巨大影響，摩根大通分析家Marko Kolanovic表示，「儘管我們希望情況很快得到解決，但長賜輪仍有破船的風險，在這種情況下，運河將被封鎖很長一段時間，這可能會導致全球貿易嚴重中斷，運費飆升、能源商品漲價以及全球通貨膨脹率的上升。」

目前停泊在長賜輪兩側的船隻已多達213艘，包括散裝船、貨櫃輪、液化天然氣輪、農作物食品貨輪及油輪等，預估單日將造成全球96億美元（2736億台幣）的損失，且若船隻上的商品腐壞報廢，損失金額將持續上加。

另外，若船隻選擇改道而行，貨運成本也將增加，摩根大通報告指出，更長的航行時間將造成進一步的延誤，將使運輸時間最多增加30％。

儘管目前無法確認全面影響會是如何，但Marko Kolanovic預計，短期內會先增加重工業的供應鏈壓力，且由於目前新冠肺炎疫情、港口擁塞等原因，全球已有貨櫃短缺情形，長賜輪卡住蘇伊士運河讓情況更加惡化。

(中時新聞網)