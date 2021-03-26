美股四大指數收漲，台股加權指數26日開在16,140.37點，上漲80.23點，權王台積電（2330）開高在582點，上漲7元，大型權值電子股大立光（3008）、鴻海（2317）、聯電（2303）紛紛開漲，帶領大盤向上衝鋒，漲幅逾百點。

機構投資者於季底為投資組合再平衡、再加上聯準會主席鮑爾暗示貨幣刺激方案終有一天會撤回，令美股25日早盤走勢震盪，但蘋果、特斯拉在逢低買盤進駐下於尾盤拉高，再加上經濟重啟受惠股走強，帶動四大指數終場全面收漲。

道瓊工業平均指數3月25日上漲0.62％（199.42點）、收32,619.48點。那斯達克指數上漲0.12％（15.79點）、收12,977.68點。費城半導體指數上漲0.2％（5.91點）、收2,959.88點。

元富投顧指出，台股跌破月線支撐，在萬六關卡附近徘徊，在站回月線之前停看聽。英特爾設代工部門較勁，台積電跌破季線支撐，今年以來外資賣超台積電515,931張，待外資停止賣超，台股才有機會止跌反彈。IC設計成為盤面主流，熱門股有聯發科、瑞昱、尼克森、通嘉、松翰。

歐洲第三波疫情恐來襲，加上美國可能加稅，帶動美元指數來到四個多月高點，密切留意美元指數走勢，將攸關全球股市動向。

櫃買指數相對強勢，周線連三紅，站在月線之上，區間以198～205點來看待，焦點股有高端疫苗、公準、精星、茂達。

考量殖利率仍有上升風險，及科技股評價偏高，等待NASDAQ和費半指數站回季線，台股有機會止跌回穩。

(工商 )