為了實踐世代交替目標，泰福-KY（6541）26日宣布，素有美國學名藥四大天王美名的董座趙宇天，轉任榮譽董事長，遺缺由現任執行長兼財務長陳林正接任。

泰福表示，趙宇天帶領泰福多年，繳出多張漂亮成績單，公司已從研發公司轉型成商業化公司。此次將董事長轉由陳林正接任後，仍將且繼續以董事身分監督公司運作。 陳林正指出，公司未來發展方向首先會是全力讓前兩個產品TX01與TX05獲得藥證並上市銷售。再者，繼續發展產品線上的其他生物相似藥產品。第三則會利用泰福既有之產品發展基礎及生物藥製程平台，通過共同開發等方式，擴展泰福成為結合生物相似藥及新藥之專注於抗體藥物的公司。 陳林正表示，在趙宇天卓越的領導下，泰福已經從研發翻入商化篇章，而在泰福就要成長爆發時刻，願意接下董事長一職以承擔更多責任，帶領著泰福繼續奮力前進! 十年磨一劍的泰福生技，在趙宇天領導下，已經扎下穩固根基，目前首個產品TX01正等待藥證審核，準備上市銷售，第二個產品TX05已經展開申請藥證的準備工作，接下來產品線上的TX04，TX16，TX52等，將陸續按照規劃完成既定之里程碑。

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