中環董事會通過去年度財報，集團合併營收94億元，合併稅前淨利2.3億元，每股盈餘0.10元，配發0.7元資本公積現金股利，以25日收盤價8.22元計算，現金殖利率達到8.5%，遠優於去年上市公司的平均現金殖利率2.81%。

中環自108年底取得全球性電子產品品牌Verbatim之業務之後，2020年合併營收較前一年度大幅成長33%，毛利率也從16%提升至21%。在財務面維持穩健的財務結構，負債比率降至22%，流動比率達390%，顯示中環在優化營運管理及拓展產品線的雙重布局下，營運已邁向新的成長階段。

中環表示，全球的光碟產品市佔率超過5成，Verbatim之營業據點及通路遍及美洲、歐洲、亞洲及紐澳等四大洲，集團的產品範圍從光碟擴展至硬碟及快閃記憶體等儲存媒體，電子周邊配件及LED照明設備等，因應科技潮流也積極發展雲端產品。在大者恆大的趨勢下，中環集團由全球最大光碟片製造商正式邁進全球性電子品牌的經營商。

(工商 )