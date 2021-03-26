台北榮民總醫院桃園分院員工，涉嫌勾結健檢業務廠商「陞合公司」不實核銷外籍移工之健檢費用、偽造健檢醫療機器維修紀錄，檢方25日搜索後，蔣姓醫師涉貪汙治罪條例嫌疑重大，諭知100萬交保，黃姓負責人、其他員工也依貪汙治罪條例、偽造文書，以100萬至10萬不等交保。

桃園地檢署2019年接獲廉政署、調查局台北市調查處提報，指退輔會台北榮民總醫院桃園分院員工，涉嫌勾結「陞合公司」不實核銷外籍移工健檢費用，還偽造健檢醫療機器的維修紀錄，隨即指派肅貪組檢察官周欣蓓指揮偵辦。

經過廉政署、北市調處長期蒐證後，3月25日持搜索票搜索北榮桃園分院及相關廠商辦公處所、住所共計 9 處，並約談及傳喚12名被告及4名證人，另發現北榮桃園分院蔣姓醫師疑似有收取廠商回扣。訊畢，蔣姓醫師涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，諭知100萬元交保，該公司黃姓負責人及王姓、陳姓、楊姓及蔡姓員工，則因涉犯貪汙治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌重大，分別諭知交保100萬至10萬元不等。

(中時 )