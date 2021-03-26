癌症已蟬聯國人十大死因榜首超過38年，包括乳癌、肺癌、攝護腺癌等多種癌症的發生率也有逐漸上升的趨勢。隨著分子醫學的進步，癌症治療已朝向精準醫療的方向邁進，至於癌症檢測也發展出了液態切片。

新店耕莘醫院血液腫瘤科林育麟醫師解釋，「我們身體的各個器官都可能產生癌症，當癌細胞凋亡之後，癌細胞崩解使得腫瘤DNA釋放至血液循環裡，稱為「循環腫瘤DNA（circulating tumor DNA，ctDNA）」。

所謂的液態切片，就是透過抽血來收集血液中的循環腫瘤DNA，再用先進的技術分析病患體內的癌症基因。目前抽血是最成熟的技術，不過病人的各種體液，包括胸水、腹水、尿液等，也都可以進行液態切片。」

要診斷癌症，傳統做法是利用手術或細針來取得組織切片，如果是肺部腫瘤，就用一根針穿過胸壁進入肺臟，夾些組織出來化驗；如果是肝臟腫瘤，就用一根針穿進肝臟，夾出腫瘤組織。這種方式能夠取得腫瘤組織，但也伴隨一些風險，用針穿進肺臟，有導致氣胸的風險，用針穿進肝臟，就有導致出血的風險，而讓患者卻步，不敢接受組織切片。

林育麟醫師指出，用針取得癌症組織，還會面臨另一個困境，就是無法克服「腫瘤異質性」的問題。病人體內的惡性腫瘤可能是由多種不同基因突變的癌細胞所組成，用針取出部分的癌細胞，像是隨機取樣，可能無法得到全部的癌症基因，而影響檢測結果。

液態切片能收集到各種不同基因突變的癌細胞所釋放到血液裡的DNA，可以克服腫瘤異質性的問題，得到較完整的檢測結果。

液態切片就是透過抽血來收集血液中的循環腫瘤DNA，再用先進的技術分析病患體內的癌症基因。(圖/照護線上提供)

「因為只要透過抽血便能進行檢測，疼痛較少、風險較低、便利性較高，患者也較不會恐懼。」林育麟醫師說，「運用於癌症的長期監控，偵測腫瘤的復發、遠端轉移，能克服腫瘤異質性帶來的偏差，且液態切片是檢測當下病人體內癌症基因突變的狀況，較為及時。」

●液態切片監控癌症復發

林育麟醫師說明，液態切片的臨床應用可分為早期跟晚期。早期指的是第一到第三期的病患，治療方式是以手術為主。術後追蹤的過程中，醫師和病患最擔心的就是癌症復發。

透過規則抽血檢測液態切片，能偵測血液中的腫瘤突變基因比例的變化。開完刀時，血液中的基因突變比例會大幅下降，若後續發現突變基因比例上升，代表腫瘤有復發的跡象。

液態切片監控癌症復發機制。(圖/照護線上提供)

「根據研究，利用精密檢測技術，可以比電腦斷層，平均提早188天偵測到癌症復發的跡象。」林育麟醫師說，「因此，目前建議追蹤液態切片的頻率，大概是每3個月到6個月做1次。」

●液態切片監控治療成效，幫助尋找藥物

林育麟醫師說，「癌症第四期的病人無法使用手術解決，大多需要全身治療，包括化學治療、標靶治療等。這些治療在經過一段時間後，癌細胞可能會產生抗藥性。這時使用液態切片，最主要的目的就是監控治療效果。如果基因突變的比例上升，我們就可以知道藥物漸漸失去效用。」

通常在接受第一線的治療後，腫瘤縮小、基因突變的比例也會跟著降低。治療一段時間後，癌細胞產生抗藥性，由液態切片測得的基因突變比例會漸漸上升，這時便需要更換成第二線治療藥物。

液態切片監控治療成效，幫助尋找藥物。(圖/照護線上提供)

林育麟醫師回憶，曾經有位四十多歲的直腸癌患者，診斷時已是第四期。剛開始做液態切片時，發現8個癌症基因突變，且基因突變比率超過50%。在接受標準的放射治療與化學治療後，基因突變的數目就降到3個，基因突變比率降到0.68%，顯然治療有發揮成效。

經過一段時間，液態切片發現基因突變的數目增加到6個，基因突變比率爬升到16%，代表腫瘤產生抗藥性，於是便幫病人換藥。更換藥物後，液態切片發現基因突變的數目減少到4個，基因突變比率降到5.9%。液態切片能幫助醫師評估治療成效，以及更換藥物的時機。

除了監控治療效果，液態切片還有另一種目的，就是幫助尋找藥物，因為液態切片能偵測獨特的基因突變，假使有藥廠發展出相對應的治療藥物，就有機會幫病人延長生命。

●筆記重點

林育麟醫師分析，針對第一期至第三期的癌症病人，液態切片可以長期監控癌症是否復發；針對第四期的癌症病人，液態切片能夠監控治療成效、評估換藥的時機，另外也能幫助尋找新藥。在未來的癌症治療上，液態切片勢必會扮演相當重要的角色！

善用液態切片，監控癌症復發。(影音來源/照護線上提供)

(中時新聞網)