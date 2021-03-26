周四歐洲股市收低，歐元區延長防疫限制措施引發的擔憂促使資金從能源與金融股撤離，並轉向在經濟不確定性升高之際較為安全的個股。

周四泛歐STOXX 600指數終場小跌0.3%，因原油價格走弱拖累油氣股走低，以及因債券殖利率下滑，銀行股表現疲弱。

公用事業、電信與食品飲料等往往與經濟周期脫鉤的防禦型類股上漲，為歐洲股市帶來支撐。

儘管歐元區3月商業活動的復甦力道意外強勁，但歐洲疫情再度升高與重啟防疫封鎖措施，為市場帶來壓力，泛歐STOXX 600指數日前失守上周站上的13個月高點。

周四英國股市表現不如其他主要歐洲股市，因歐盟考慮對英國等接種率較高的國家，或不願意分享在該國生產之疫苖的國家實施疫苖的出口限制。英國富時100指數收跌0.57%。

英國金融服務公司IG Group資深市場分析師Joshua Mahony表示，限制疫苖流動的決定可能嚴重阻礙英國重啟經濟的時間表。英國的疫苗接種進展明顯遙遙領先歐盟國家，當德國總理梅克爾等政治人物的人氣下滑時，他們確實有可能採取這樣的行動。

儘管美國最新公布的請領失業救濟金人數報告優於預期，但科技股拖累華爾街股市走低，亦為歐洲股市帶來壓力。此外，投資人也在等待美國總統拜登上任以來的第一場白宮正式記者會。

此外，分析師表示，機構投資人在季底調整投資組合的操作，也增加股市走跌的壓力。

在以福斯汽車（Volkswagen）為首的汽車股走強帶動下，德國DAX指數終場微升0.08%，盤中一度重挫1.3%，因該國的新冠狀病毒單日新增病例創下1月9日以來新高。福斯預估2021年業績可望追平2020年水準。

新疆棉風暴持續延燒，瑞典時裝公司H＆M股價下跌1.6%。H＆M去年底曾表態對中國在新疆強迫勞動的報導「深感關切」，在中國與西方國家因新疆人權問題與相關制裁鬧僵之際，中國社群媒體發起新一波的獵巫行動，包括愛迪達、Nike與Uniqlo等知名品牌都被點名，目前已有多家中國電商平台下架H＆M產品。

德國運動用品公司愛迪達重挫6%。

英國連鎖戲院業者Cineworld下挫7.59%，該公司宣布2020年虧損30億美元，並表示將要求股東批准提高舉債上限。

在其他個別市場方面，法國CAC 40指數收漲0.09%，義大利富時MIB指數收漲0.04%，西班牙IBEX 35指數收跌0.41%。

(時報資訊)