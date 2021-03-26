民進黨立委陳瑩（上圖、下圖左）、國民黨立委陳玉珍（下圖右）。（圖／取自臉書「打臉覺青」）

國民黨立法院黨團18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案；24日衛環委員會中，藍綠又吵翻，但民進黨立委陳瑩在雙方對峙現場，竟嗆國民黨立委陳玉珍：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？」引發起現場立委譁然。網友痛批，陳瑩2012年曾任民進黨婦女部主任，卻連一點性別觀念都沒有，儼然台灣性別運動史上最大的笑話。

陳玉珍24日以衛環委員會召委之姿，率領國民黨立委佔領主席台，堅持成立「疫苗採購調閱小組」。陳瑩嘲諷陳玉珍：「就整個會期一直站，3年都站在主席台不要下來。」陳玉珍反嗆：「妳剛剛已經請我堅持3年，現在才剛開始，不要這樣子變化多端啦！『女人心，海底針』，不要這樣子！」陳瑩則反酸：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？我不知道！」陳瑩此話引起現場立委騷動，紛紛發出「欸欸欸！」的驚呼與警告聲。

面對現場立委的反應，陳玉珍立刻站起來喊：「沒關係！我是男是女……」話沒說完，卻被陳瑩打斷：「她之前講過……」但陳瑩的話又遭現場立委的嘈雜聲打斷，陳玉珍再度強調：「沒關係！沒關係！OK！OK！我不在乎！我不在乎！」

消息一出，臉書粉絲專頁「打臉覺青」25日發文表示，陳瑩2012年曾擔任民進黨婦女部主任，卻在2021年的今天嗆陳玉珍：「你是男還是女？」粉專諷刺道：「民進黨的性別教育還真好，前婦女部主任一點性別觀念都沒有，還是就是要沒性別觀念的才能接婦女部主任？民進黨婦女部加油點好嗎？妳們快變台灣性別運動史上最大的笑話了。」

文章一出，獲得超過1200個讚，網友紛紛回應：「陳瑩敢不敢對苗博雅說這種話？」、「民進黨每次只要說不贏、吵不贏就人身攻擊」、「那陳瑩您是男還是女啊！很不尊重人呢！根本不配當立委」、「又雙標又冷血」、「是男是女，與議題有關嗎？來點專業的吧！」「顏色如果不對，保證被那些覺青們跟泛綠人士砲到死！」

(中時新聞網)