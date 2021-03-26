台大植物醫師簡立雯為「櫻后」診斷（戴上容攝）

「櫻后」樹幹長出白菇已病入膏肓且有傳染他樹的能力（戴上容攝）

公所2月時發現「櫻花門神」櫻后成長狀況不佳，當時已緊急砍除生病的枝枒，降低櫻后染菌傷害（戴上容攝）

三芝三生步道櫻花林遠近馳名，位於小橋旁2棵吉野櫻是知名地標，三芝人稱櫻王、后為「櫻花門神」，為當地帶來許多觀光收益，未料，櫻后今年花況不佳，樹幹還冒出白菇，台大植物醫生簡立雯證實，「櫻后」染上裂褶菌且病入膏肓，該樹傾倒外，還會傳染給其他樹木；櫻花步道恐成絕響衝擊觀光。

新北市三芝區知名賞櫻景點「三生步道」兩側種植大量櫻花，每到花季沿途的山櫻花、八重櫻及吉野櫻接力綻放，吸引大批遊客遊玩，三芝區三和社區搭建「希望市集」讓民眾逛市集、社區小旅行體驗手作DIY，接續太陽下山後，步道燈亮起，充滿浪漫氛圍的溪畔夜櫻，又是另一種美景。

在三生步道入口不遠處的，位於小橋旁的2棵吉野櫻花樹，被當地三芝人稱為「櫻花門神」，左株較大棵櫻花樹為櫻王，右株為櫻后，「櫻花門神」是當初三芝鄉公所2003年最起初在三生步道所植的元老級櫻花樹，在地已生長18年，每年櫻花季，遊客總駐足與「櫻花門神」、小橋合影。

「櫻花門神」櫻后去年9月開始生長狀況不佳，到了開花季節花況更差，近期在樹幹部分冒出許多不明白菇，使在地居民、遊客十分擔心櫻后狀況；台大植物醫師簡立雯證實，櫻后不幸從根部染上裂褶菌，從樹幹有白菇可得知病情相當嚴重，有菇類產生代表已有散播孢子的能力，櫻后可傳染給成群的櫻花樹林。

「很痛心！」三和社區發展協會執行長江慶崇說，櫻花門神代表著三芝意象，公部門反應要更快一些，他之前有向區公所提出由社區發展協會、民間企業單位認養櫻花樹的概念，盼公所採用，透過民間單位、社區協助，應該可有效降低櫻花樹生病的事故。

三芝區公所農經課長孫文宏回應，公所一年噴灑兩次防蟲害、防病害藥物，保護三芝櫻花樹林，公所2月時發現「櫻花門神」櫻后成長狀況不佳，當時已緊急砍除生病的枝枒，降低櫻后染菌傷害，目前已將「櫻后」個別治療，另因樹木在河流旁，若傾倒不會對遊客安全產生衝擊，公所將會掛牌告知遊客不要觸摸治療中的櫻后。

(中時 )