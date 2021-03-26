泰國44歲男星Sarawut Martthong，因為泰法混血的俊帥外貌，讓他一出道就搶盡鎂光燈焦燈，累積一票死忠粉絲力挺，沒想到演藝事業處於顛峰之際時，因為手機裡性愛片外流，在網路上造成瘋傳，重挫耕耘已久的演藝事業，好不容易走出醜聞復出拍戲，卻又爆出有富婆出300萬泰銖（約新台幣294萬）要他陪約會，形象再次受到考驗。

泰國網站日前瘋傳一則消息，內容指出一名芬蘭富婆開價300萬泰銖，要求一名泰國男星飛往芬蘭與她見面約會，更給出多項線索，像是帥氣的90年代男演員、近期轉型接演BL劇，網友根據蛛絲馬跡追查後，推測應該就是目前在《Pass to your Voice》擔任評委的Sarawut Martthong，立刻引起網友熱議。

消息曝光多時後，Sarawut Martthong受訪時鬆口坦承自己就是這名富婆口中的主角，但他強調不僅沒有接受富婆金援，甚至連房子、車子等貴重物品一樣都沒有收，更直言：「自己工作賺錢更自豪」，一席話獲得不少正面評論，更是瞬間圈了不少粉，目前Instagram累積粉絲人數已多達15萬人追蹤。

Sarawut Martthong出道後，不論在模特兒或演員領域都有不錯發展，更演出過多部膾炙人口的戲劇作品，不過2008年演藝事業處於巔峰之際，因為手機不慎遺失，導致裡頭存的性愛影片外流曝光，形象重挫後，淡出演藝圈好一陣子，沉寂許久後復出試水溫，才陸續有新的作品推出。

(中時新聞網)