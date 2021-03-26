40歲香港女星張柏芝近來在陸綜《乘風破浪的姐姐》引起話題，2018年才生完第三胎的她，最近卻屢次遭指小腹明顯，被懷疑是懷了第四胎，一名婦產科醫師就在微博發文推斷，從目測來看張柏芝的小孩應該已經30週了，貼文曝光後，立刻在網路上掀起論戰。

張柏芝過去為謝霆鋒生下2個兒子Lucas、Quintus，和對方離婚後，又生下第3個兒子Marcus，然而至今沒人知道Marcus的生父是誰，加上最近張柏芝出席各種活動或節目拍攝，都被發現小腹明顯隆起，引發外界質疑，她是否又悄悄懷孕了，儘管張柏芝一開始曾闢謠，但網友並不埋帳。

張柏芝育有3個兒子。(圖/翻攝自微博)

北京大學深圳醫院婦產科醫師的「淼哥故事會」就針對此事發表看法，在微博轉發張柏芝的巨肚照，並寫下「目測孕30週左右」，推估張柏芝已經懷孕超過7個月了，然而有網友提出質疑，張柏芝因參加《乘風破浪的姐姐》要賣力唱跳，如果懷孕還這麼做會有很大風險，不但可能流產還可能傷及母體。

「淼哥故事會」發文表示張柏芝的巨肚目測已經30週。(圖/翻攝自微博)

也有網友認同「淼哥故事會」的說法，指出張柏芝在懷第三胎時也是遮遮掩掩，之後便在大家不知情的情況下生下Marcus，懷疑這次也有可能是相同套路，引起網路上正反兩面論戰，隨後「淼哥故事會」也刪文，似乎是想藉此滅火。

(中時新聞網)