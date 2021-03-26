艾卓吉效力馬刺的5年多時間宣告結束了！先前才跟馬刺分道揚鑣的艾卓吉，26日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，確定放棄他本季年薪當中的725萬美元，與馬刺完成正式買斷手續，目前預計他最有可能加盟球隊是熱火。
生涯7度入選全明星賽、2次獲選年度第二隊、3次獲選年度第三隊的艾卓吉，2015年夏天以自由球員身分加盟馬刺，期望能幫馬刺重新變回爭冠強隊，可惜他並未真正融入馬刺體系，隨著本季來到35歲，場均也跌到13.7分、4.5籃板。
打完2日與籃網比賽後，馬刺就宣告跟艾卓吉分道揚鑣，他也沒有再次上場，如今隨著馬刺正式買斷他的合約，接著就等48小時的澄清期過去，艾卓吉的新東家就可順利出爐，畢竟以他的經驗與內線實力，還是吸引不少球隊招募興趣。
根據查拉尼亞收到線報，目前剛獲歐拉迪波加盟的熱火，將是最有可能爭取到艾卓吉加盟的球隊，湖人、籃網、太陽等隊也想搶他，原本他的老東家拓荒者也有考慮重新簽回他，可惜隨著紐基奇傷癒復出，坎特表現優異，拓荒者也打消這個念頭。
(中時 )
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