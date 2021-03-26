你的LINE電腦版是使用手機號碼登入嗎？稍早LINE官方發出公告指出，5月27日起不再支援電話號碼登入，並呼籲用戶趕緊移轉帳號，否則購買貼圖、好友恐會消失，另外也將於5月底終止支援Windows 7、8，及與macOS 10.13（含）以下作業系統更新。

LINE電腦版目前有3種登入方式，包括手機掃描QR code、電子郵件帳號及手機號碼，官方表示，自5月27日起將終止「電話號碼」登入方式，未來僅能透過掃描QR code及電子郵件。

Line官方稍早公告電腦版將停止使用電話號碼登入。（圖／LINE官方公告）

LINE表示，若最初是以電話號碼申請電腦版LINE，建議盡快將其轉移至手機，以便保留好友、貼圖等購買項目，用戶可在行動裝置LINE App設定中確認帳號電子郵件、密碼，若無法操作以前的行動裝置，就得再建立一個新的LINE帳號使用，完整移轉方式可以參考LINE官方說明。

另外，LINE為優化為了優化更新支援的配置，預計在2021年5月底，將針對Windows 7、8，及macOS 10.13（含）以下作業系統，終止支援電腦版應用程式「更新」。

(中時新聞網)