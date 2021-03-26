絲襪正妹公園露蜜臀美腿。（圖／翻攝自推特）

大膽火辣的女網友QT淺經常在推特（Twitter）上分享「性感絲襪照」，穿著超短的裙子搭配上肉色或黑色的絲襪，無懼他人眼光，直接在公共場所拍攝照片，露出修長美腿與渾圓翹臀。從她的貼文內容中可見，她疑似偏好露給長輩看，許多照片、影片的背景都有長者的蹤影，引起網友討論。

香港一名女網友QT淺常在推特上分享「絲襪照」，作風大膽的她，經常將拍攝地點選在人潮眾多的公園和商店等公共場所，穿上黑色、膚色的絲襪大方露出修長美腿和翹臀，姣好曲線一覽無疑，而與照片搭配的文字，同樣火辣辣。

她日前在推特上傳一張在公園拍攝的照片，只見她穿著粉色上衣，下半身穿著黑色絲襪，半坐臥將腿抬高，大膽露出勻稱美腿及渾圓的屁股，而旁邊就坐著一位戴帽子的長輩。而她也直接在貼文表示，「大爺偷偷斜眼看呢！」引發網友討論，做自己很好啊！腿很漂亮。

這名女網友幾乎每天都會更新貼文，且從她分享的照片中可見，她完全不在意他人的眼光，而且似乎偏好「露給長輩們看」，多則貼文中的照片中，都可以在背景處找到長者，「閨蜜送的裙子是不是有點短？大叔說好看，路過的人都會停留看會」、「晨練起來，無縫黑絲襪讓幾個叔叔看到都捨不得走了」。

而QT淺自2019年11月左右加入推特，目前已累積有85.4K的粉絲數量，推特上面的貼文內容主打紀錄「性感青春」，並表明自己是絲襪愛好者，一年四季都會穿著不同款式的絲襪，而上傳的作品都是由閨蜜拍攝的。

(中時新聞網)