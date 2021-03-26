演藝圈分分合合是常態，不少情侶夫妻過去曬恩愛曬得兇，一陣子沒同框就被狂傳婚變，若夫妻倆知名度都高，更是被人天天用放大鏡檢視。近日有網友爆料「某一線女星離婚」，並給條件：微博粉絲快到一億，有知名代表作，引來網友狂猜，結果Angelababy、趙薇都中槍。

據《東網》報導，最近有網友匿名爆料，指有A咖女星離婚了，其條件是「一線女星、演員、微博粉絲快到一億、有爆款劇」，先前因過往小三風波被重提的Angelababy被不少網友對號入座，尤其她當時在聲明中對另一半黃曉明稱呼冷淡，不叫他丈夫或老公，而是「黃先生」，近期兩人同場參加活動，中間隔了一個座位，又不見如其他夫妻頻繁互動，被猜最有可能低調離婚。

Angelababy、趙薇被點名疑似離婚。（圖／中時資料照片）

其次，「小燕子」趙薇疑似離婚的呼聲也很高，2008年她嫁給富商黃有龍，夫妻倆聯手賺錢曾名列富比世富人排行榜多次，但後來因收購等案件跌了一跤，近期還有網友發現趙薇低調將過去和老公合影刪除，趙薇還被拍到和鮮肉攝影師深夜聚餐，婚變消息四起，但趙薇方面暫時沒有回應。

趙麗穎今年初也被傳離婚，但她透過工作室否認。（圖／達志影像）

除了Angelababy、趙薇外，也有人猜2018年和「蘭陵王」馮紹峰閃婚的戲劇一姐趙麗穎，2019年傳過烏龍謠言，指馮紹峰和網紅過從甚密，引來馮紹峰透過工作室駁斥，強調「網路上傳播的成都女子與友人微信截圖系經P圖處理，截圖所示內容亦系虛假信息，馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」，今年初又傳兩人離婚，趙麗穎工作室大動作澄清：「網路環境雖自由，但也希望部分網路用戶可以對自己的言論負責。渾水摸魚下的惡意謠言更為惡劣！趙麗穎工作室對這種嚴重侵害趙麗穎女士及其家人合法權益的惡劣行為絕不姑息！」揚言提告。

(中時新聞網)