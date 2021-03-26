福特宣布暫停密西根州高利潤皮卡車產線 10:022021/03/26 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特汽車（Ford Motor）25日（周四）表示，在密西根州廠的高利潤F-150皮卡車產線即將暫停至周日，歸因於全球半導體晶片缺貨。 面對全球車用晶片荒，車廠們皆致力維持最具利潤的車款產線運作無虞，但是如今部分大型皮卡車也都停工，反映全美第二大車廠福特晶片短缺的情況。 福特密西根州迪爾伯恩（Dearborn）廠房自周五開始停工至周日，預計周一恢復。該車廠發言人不願透露減產數量。 晶片缺 本田北美廠延長停產 現代4月產能也受影響 交通命脈 台74線沿線土地夯 (工商 ) #全球 #皮卡車 #產線 #福特 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4／6起用水供五停二 盧秀燕籲共體時艱 12:532021/03/25 生活 美金公債抵黨產會追徵8.6億國民黨敗訴 04:102021/03/26 政治要聞 被追徵8.6億元黨產 國民黨告黨產會敗訴 17:362021/03/25 政治 《傳產》免貸款 法人捧6.7億現金購敦南商辦 07:452021/03/26 財經 荷蘭內政部長確診新冠肺炎 籌組新政府談判被迫暫停 19:132021/03/25 財經 股債動盪未平 平衡配置調配自如穩中求益勝 16:002021/03/25 財經 憂棕線成終線 議員批詐騙集團 04:102021/03/25 地方新聞 《國際產業》全球晶片荒加劇 通用汽車擴大北美區減產 11:252021/03/25 財經 打房滔滔我不怕 這一區有望安全下莊 09:012021/03/26 房市新訊 新纖迎春天 總經理羅時銓：打入電動車供應鏈 18:132021/03/25 財經 大陸民間抵制H＆M 藝人忙切割 04:102021/03/26 產業財經 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】小心破船 小摩警告：全球貿易將全面崩盤 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電解水荒 到勤美之森取水 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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