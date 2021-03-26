福特汽車（Ford Motor）25日（周四）表示，在密西根州廠的高利潤F-150皮卡車產線即將暫停至周日，歸因於全球半導體晶片缺貨。

面對全球車用晶片荒，車廠們皆致力維持最具利潤的車款產線運作無虞，但是如今部分大型皮卡車也都停工，反映全美第二大車廠福特晶片短缺的情況。

福特密西根州迪爾伯恩（Dearborn）廠房自周五開始停工至周日，預計周一恢復。該車廠發言人不願透露減產數量。

(工商 )