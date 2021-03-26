1.國巨(2327)：外資賣超，惟董座陳泰銘增加持股為後市掛保證，市場信心回籠，上漲逾2%。

2.凱美(2375)：本波回檔至113元未再破底，資金撿便宜，大漲7%。

3.華新科(2492)：對閎暉持股升至25%，強化車用布局，市場認可，股價走高逼近250元。

4.統一(1216)：子公司統一中控去年成績漂亮，母憑子貴，一舉跨過70大關，創下近8個月高點。

5.泰山(1218)：2020年獲利、EPS雙創新高，配息大增至1.4元，攻高1%站上30元。

6.和泰車(2207)：去年EPS25.36元、擬配息17元，股價脫離底部，拉高1%。

7.聯合再生(3576)：擬減資43.3％彌補虧損，晨盤重摔跌停，失守月線。

8.中環(2323)：去年每股賺0.1元，擬配息0.7元，晨盤火速攻頂，登波段高。

9.閎暉(3311)：華新科認購8千張私募，躍第一大股東，晨盤聞訊攻漲停，逼近前高37.95元。

10.南紡(1440)：內外翻轉，業績可期，昨獲三大法人聯手買超1.4萬張，早盤續奔高8%，改寫逾6年高價。

11.新纖(1409)：打入特斯拉，出貨量揚升，晨盤買盤簇擁，股價強升8%，衝上10年高價。

12.立碁(8111)：去年每股盈餘1.23元，近日獲外資偏多操作，早盤放量大漲6%，攻上20元及近10年高。

13.裕融(9914)：去年EPS8.85元，外資昨擴大買超，早盤漲逾3%。

14.曜越(3540)：擬派利4.5元，顯卡助攻Q2，早盤漲逾3%，挑戰重返8字頭。

15.群益期(6024)：去年EPS3.07元，外資連2日買超，早盤漲逾4%，站上40元。

16.美利達(9914)：去年獲利、股利創高，早盤漲近2%。

17.高林股(1531)：今起祭庫藏股，早盤勁揚逾5%。

18.中租-KY(5871)：前2月獲利年增2成，早盤漲逾3%、收復短均。

19.聯電(2303)：ADR回穩，三大法人聯手搶進，早盤上漲逾2.5%，重返月線。

20.瑞昱(2379)：漲價題材抬頭，外資連2日買超，股價上揚逾3%。

21.偉詮電(2436)：訂單熱滾，全年出貨挑戰新高，晨盤帶量高漲逾6%，闖入波段高點。

22.立積(4968)：訂單湧入激勵營運，早盤力漲逾5%，重返600元、5日線、月線。

23.愛普(6531)：IC設計利多一籮筐，內資加大力挺，股價強漲近6%，再挑戰前波882元之高點。

24.南帝(2108)：南紡股價頻寫高沾光，加上橡膠需求熱，晨盤續漲逾4%，再登短波高價。

25.國喬(1312)：去年每股盈餘4.52元，早盤多方力挺，持續上攻逾2.5%，創波段高點。

(時報資訊)