連續2年配發股票股利的科妍(1786)指出，會採股票股利配發政策，是因應公司逐年的成長，對未來營運深具信心。展望後市，國內市場一針劑型關節腔注射劑109年進入台灣健保給付後，表現不俗，預計110年將持續有優異表現；海外市場包含歐盟、印尼及俄羅斯，將隨著疫情趨緩逐漸回溫。

科妍109年營收為4億6688萬元，淨利新台幣1億2800萬元，EPS為2.1元，營收及淨利較去年成長率分別為6.62%及6.05%，連續2年每股盈餘超過2元。

科妍董事會決議每股配發現金股利0.959848元、股票股利0.85元，合計配發1.809848元。

科妍皮下填補劑、關節腔注射劑等15項產品，去年底已經印尼LPPOM MUI審查完成並取得清真認證。據統計數字顯示，目前全球有18億穆斯林信徒，2050年內可望速成長到28億。科妍取得清真認證，有利搶攻龐大穆斯林商機。

(時報資訊)