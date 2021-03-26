特力(2908)公布2020年財報，全年稅後盈餘為7.92億元，年成長6.91倍，每股盈餘為1.6元，隨著各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗及全球景氣逐漸復甦，特力將持續密切關注各國之發展且運用本公司強大的供應商網絡，以即時滿足海外客戶之強烈需求；台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈。

2020年全球新冠肺炎疫情肆虐，特力運用強大貿易網路，滿足歐美客戶強烈需求，加上台灣疫情控制得宜，帶動台灣零售穩定成長，特力集團2020年第4季合併營業收入為110億元，年成長21.3%，營業利益率為1.7%，稅後盈餘為1.58億元，每股盈餘為0.31元，年增14.7%，累計2020年合併營業收入為417.9億元，年成長9.8%，營業利益率為2.7%，稅後盈餘為7.92億元，每股盈餘為1.6元。

特力表示，2020年在新冠疫情的挑戰下，特力營業收入反而上揚提升，進而帶動營業利益及稅後盈餘成長，顯示無論大環境如何變動，特力集團持續默默耕耘打造穩健的企業體質，因應於外環境之挑戰。

就兩大業務來看，2020年全球受COVID-19疫情引發大量防疫產品需求，特力立即成立防疫產品的專責單位，運用強大的貿易網路，以滿足歐美客戶的強烈需求，且除防疫新品類開拓之外，歐美客戶對既有品類的拉貨力道，並未受到疫情大幅影響仍呈現穩中透強狀態，全年貿易事業營收為231.2億元，出貨量為356.5億元，分別年成長20.5%及10.3%，顯示即便在世界各國疫情肆虐下，特力貿易之營收及出貨成長動能依舊強勁且穩健。

在台灣零售部分，受惠於COVID-19疫情在家辦公與居家時間拉長，帶動居家銷售剛性需求，2020年合併營收為165.9億元，年成長2.4%；後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，推動線上和線下雙通路之銷售成長力道，特力線上銷售通路之業績不斷成長，2020年營業收入為17.5億元，年成長率為34%，顯示儘管台灣家居零售大環境不佳，特力集團仍在台灣零售繳出正成長的成績單。

特力集團2月合併營收為36.2億元，較去年同月增加45.2%，其中2月貿易營收為20.6億元，占整體營收比重57%；零售營收為14.9億元，占整體營收比重41%；累計前2月合併營收為75.05億元，年成長30.44%。

展望未來，特力表示，在貿易事業體部分，隨著各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗及全球景氣逐漸復甦，特力將持續密切關注各國之發展且運用本公司強大的供應商網絡，以即時滿足海外客戶之強烈需求；台灣零售通路除持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈。

(時報資訊)