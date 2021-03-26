H&M抵制新疆棉在大陸遭到封殺，連帶有越來越多品牌被波及，也引起台灣民眾關注。而無印良品大陸總部則重申有使用新疆棉，並在標籤上主動標識使用新疆棉，陸網友為此譏諷，求生慾真強。

西方近期針對大陸新疆人權議題相互攻訐，一則H＆M官網在2020年3月時的聲明日前被翻出，內容稱「對於新疆少數民族強迫勞動和宗教歧視的消息深表關注，將不與新疆的任何服裝工廠合作，也不從該地區採購產品和原物料，立刻引發大陸網友憤怒。不僅西方企業，日本媒體《共同社》今年2月亦報導，優衣庫、無印良品等多家日本企業擬與已確認在大陸新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的大陸企業暫停交易，其中情況最為惡劣的則是棉花產業。

西方和日本企業拒用新疆工廠所生產的棉花原料消息，引起大陸網友不滿且群起抵制，並延燒至也拒用新疆棉的其他知名品牌：包括UNIQLO、Nike、PUMA、adidas和無印良品等，引發各大品牌的寒蟬效應。

遭點名的無印良品昨（25日）接受陸媒《環球時報》採訪時立即澄清表示，「我公司沒有抵制新疆棉，在繼續使用」。無論是大陸，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

大陸無印良品網站標記使用新疆棉。（圖片摘自大陸無印良品網站）

對於無印良品的回應，大批陸網友在微博紛紛發文表示，「無印良品把商品前面都加了新疆棉，哈哈哈哈哈哈哈這求生欲真的絕了，不過一把子支持了」、「無印良品求生欲，我們使用新疆棉」、「無印良品現在來行銷求生欲了？當初支持廢青的嘴臉呢」、「要點臉行嘛？這麼雙標又想賺錢又想立牌坊！在日本抵制新疆棉花！在國內的聲明用新疆棉花！真太狗了」、「得了吧香蕉人罷了，國內寫新疆棉國外寫印度棉，無印良品要點臉」，也有台灣網友認為，「某些日本人的嘴臉和台灣許多綠色政客八七像！你寵他就使壞，打疼他就賣乖」。

陸網友反應。（圖片摘自微博）

(中時新聞網)