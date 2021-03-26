衛福部為落實社工薪資全額給付，去年起實施社工薪資制度計畫，但台北市、高雄市社工人員職業工會今出面指控，新制實施後，薪資回捐狀況依舊未解；而包括職業加給在內的薪資新制，也是看得到吃不到；社工契約定期化的問題，更讓社工面對失業風險。呼籲衛福部徹底檢討，新制不要只有做半套。

衛福部為落實社工薪資全額給付，杜絕薪資回捐機構陋習，維護社工勞動權，自109年1月起實施社工人員薪資制度計畫，為承接政府委託計畫的民間社工調整薪資結構，針對民間社工人員專業服務費提供每月3萬4916的補助；另依年資、執照等條件，最高補助薪資4萬4892元，影響人數達1萬682人。

隨著4月2日社工日即將到來，台北市、高雄市社工人員職業工會今出面表示，指控薪資制度計畫實施後，仍存在「三大薪酸」。

首先，高雄市社工人員職業工會秘書長郭志南指出，新制施行以來，許多不肖雇主開始變更薪資回捐方式，規避政府稽查；且對此爭議，中央、地方對情節的認定標準卻不一致，懲處方式大多也只是停止補助，機構主事者也不必擔負責任，因而讓部分主事者可遊走不同縣市繼續經營。

郭志南舉例指出，高雄市晚晴婦女協會就是先給社工政府補助的全薪，卻在發薪當天要求社工回捐至特定帳戶；台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會、台灣保護服務協會，則是回捐至機構主事者的個人帳戶，事件爆發後連帶社工員都因此涉嫌不法，遭到政風約談。

台北市社工人員職業工會副理事長沈曜逸則表示，另一項問題則是社工薪資新制亂象叢生，執業加給拿不到；且目前許多地方政府委外的方案，迄今仍未跟機構議約、換約，讓當地社工無法符合薪資新制條件，中央、地方不同調，形同做半套。

沈曜逸舉例說，目前已有多位北、中、南區的勵馨基金會員工反映，他們所執行的業務需要社工師執業，但從薪資清冊卻發現只給證照加給2千元，並無執業加給3995元，經台北社工公會發文衛福部後，衛福部卻也說「需擇優給予加給」。

他說，部分機構甚至是調整薪資，但以往保證13.5月的年薪，卻改成只剩12個月的月薪，獎金就此不見。

此外，新制也存在社工契約定期化，外包社工權利缺乏保障的現象。沈曜逸表示，政府委外計畫通常為2至3年，具有延續性，但現在不少機構卻開始跟社工簽訂1年1簽的定期化契約。他說，目前台北市就有機構這麼做，實務上通常是契約期限一到就不予續約，也免去給付資遣費的義務。

郭志南也說，目前也發現部分縣市補助民間機構後，放任機構以勞務承攬形式召募社工，讓社工員不紹勞基法保障。

對此，時代力量立委王婉諭表示，社工面臨的「三大薪酸」，從大機構到小機構都存在，顯示這是結構性問題，面對社工薪資回捐的問題、機構與社工簽訂勞的勞動條件不符合政府委外計畫年限，乃至於中央只補助一年的社工薪資調整，第二年就由地方自籌，造成「中央請客、地方買單」的問題，都讓薪資制度計畫看得到、吃不到，呼籲衛福部正視問題，讓社福機構能提供合理待遇、穩定服務人力。

(中時 )