隨著醫療科技進步，患者術後滿意度的提升，有越來越多人選擇近視雷射來矯正近視，根據原廠統計資料顯示，截至2020年底，全球SMILE全飛秒近視雷射眼數已突破400萬例；就像外科手術的超微創精準技術「達文西手臂」一樣，在眼科近視雷射手術中，「SMILE全飛秒近視雷射」可說是新一代微創、安全矯正視力的代表。著眼於這股全球的醫療趨勢，大學眼科近日引進第6台SMILE設備，擴大服務近視族群。一年前在大學眼科做了近視雷射的百萬YouTuber蔡阿嘎，到場感謝讓他告別不方便近視人生的大學醫療團隊，也對大學眼科總院長表達祝賀。

大學眼科總院長林丕容表示，近年來，隨著近視雷射安全性不斷提高及國人追求戶外休閒的風氣興盛，讓國人對於近視雷射的意願大大增加， 依門診觀察，2020年SMILE的詢問度增加5成之多。SMILE全飛秒近視雷射「微創」、「安全」的特性使其手術案例逐年成長，分析其中原因，除了患者對SMILE全飛秒進視雷射的信任評價高，許多網紅及藝人的體驗分享也提升了消費者的關注，而推升SMILE全飛秒近視雷射的詢問度。

林丕容醫師進一步分享他的觀察，「三無一不要」成為患者選擇近視雷射的重要因素，「三無：舒心無痛、安全無瓣、舒適無憂」，而「一不要」則是不要「乾澀不適的術後恢復期」；SMILE全飛秒雷射為較新術式，只需約0.2公分如筆尖般的微小截口，大幅度保留角膜表面完整性，減少對神經叢的損傷，因此縮短恢復期，也降低了術後暫時性的乾眼不適，針對術前就有眼睛乾澀困擾的患者，或是因長期戴隱形眼鏡產生不適感的族群，也因為術後舒適度較佳，減緩乾澀不適，接受度相對較高，許多民眾會詢問術後還可以戴瞳孔放大片嗎？林丕容總院長提醒，無論有沒有手術，一般不建議配戴瞳孔放大片，若真的有配戴需求，建議經醫師評估並選擇合適的弧度，但切記配戴時間不宜過長，仍可配戴讓電眼加分。

大學眼科看好微創趨勢，引進6台SMILE全飛秒近視雷射擴大服務 (圖片為業者提供)

全台大學眼科擁有11萬眼以上豐富的近視雷射手術經驗，並提供全術式的近視矯正服務，更積極引進創新醫療科技，加強服務近視族群，導入SMILE全飛秒近視雷射並提供專業且優質的醫療服務，手術醫師皆獲德國儀器設備原廠認證許可，護理人員也經完善的教育訓練後才可服務民眾。有關適合SMILE的族群，林丕容總院長表示，由於SMILE無須製作角膜瓣，角膜結構較完整、穩定性佳，減少因戶外活動或活動碰撞時造成角膜位移的發生率，因此也吸引較多運動愛好族群及喜歡水上運動者前來諮詢。

在大學眼科做雷射的百萬網紅蔡阿嘎分享他接受近視雷射的經驗，提到過去工作忙碌需要長期盯著電腦，戴隱形眼鏡戴太久不舒服、戴眼鏡顧小孩實在危險又不方便，後來選擇大學眼科做近視雷射，在專業醫療團隊的照護下，恢復期很順利，一周左右視力已經恢復得不錯了，讓他感受到現代近視雷射醫療科技的進步。雷射後的他可以加班剪片，也可以輕鬆陪伴家中2個寶貝，工作完倒頭就睡，不用擔心忘記脫掉隱形眼鏡。

最後林丕容總院長也特別提醒，近視雷射的年齡層建議18歲以上，只要經過詳細的手術前檢查、醫師評估及諮詢，都可以得到適合個人的手術建議。而眼睛是靈魂之窗，平常就應該要做好眼睛保養，不管是否進行雷射矯正，只要眼睛出現任何狀況，應盡早就醫，尋求專業眼科醫師協助，並且維持良好用眼習慣及生活作息，定期檢查視力，才能保護好自己的靈魂之窗。

(中時新聞網)