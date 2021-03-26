悠遊卡公司昨召開董事會，決議由32歲的管理群副群長邱昱凱升任總經理一職，引發藍綠議員砲轟，指人事令本身就是酬庸，無非圖利台北市長柯文哲愛將。柯文哲今受訪表示，邱不搞政治很久了，在卡公司也已蹲點2年，期間很認真在做事，「我倒覺得這升遷也蠻正常。」

本次獲升遷的邱昱凱，其在柯文哲競選期間擔任「網軍頭」，選後進入市府市長室擔任專員，因爆出喬兵役事件黯然離開市府，2019年加入悠遊卡公司後，曾任董事長特助、企畫室主管及管理群主管，如今再度高升悠遊卡公司總經理，年薪約有200萬。

由於邱背景特殊，當升任消息一出，不分黨派立委狂批，指人事派令酬庸意味十足，顯見柯文哲寄生計畫已無遠弗屆，讓他的「網軍頭子」擔任總經理，把悠遊卡公司變成網軍公司。

柯文哲今上午主持台北市交通會報，會前受訪時指出，邱也在卡公司蹲點2年了，人家說薪水什麼的，他早有相關處置，舉凡農、漁、畜、花、悠遊卡及台北捷運6大公司，薪水都有統一規定，至於公司內的治理和人才調動，就不特別管；柯說，邱已經很久沒搞政治，從2年前就很認真做悠遊卡，因此他覺得升遷也蠻正常。

另有媒體詢問北市是否率先其他縣市，在房屋地價稅部分減少40％？柯文哲則回應，不是啦，那是包租代管，是另外的題目，滿複雜。至於是否真可抑制高租金，他則說，第一步應讓租金檯面化，因為現在台灣的租屋市場都是地下的。

(中時 )