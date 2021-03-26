前高雄市長韓國瑜2019年間獲國民黨提名參選總統，民進黨立委賴坤成為打擊韓的聲勢，在政論節目《鄭知道了》上，抹黑韓「在酒店背心經」、「一手念經、一手摸...」，因而挨告。台北地檢署偵結，認定賴未合理查證，今（26）依誹謗罪將他起訴。

起訴書指出，賴坤成未合理查證及善意篩選，探究言論內容是否真實，就將韓國瑜會背心經的事杜撰、誇大至酒店內的言行舉止，並虛構韓出手闊綽、在酒店發千元鈔小費等情形，造成社會大眾對韓的負面觀時及評價，已貶損韓的人格名譽，足認主觀上有誹謗不確定故意，犯行明確。

賴坤成2019年7月30日擔任三立電視台政論節目《鄭知道了》的來賓，爆料韓國瑜任職北農總經理期間，會在酒店背心經給小姐聽，「一手念經，另隻手就要問黃光芹」，表演完後小姐鼓掌，韓就會給小費，出手闊綽，都是拿「菁仔種（千元鈔）」發，一晚花幾十萬，算是好客人。

節目播出後，賴坤成的言論被網路媒體放言及自由時報引用，於2019年8月15日報導，韓國瑜因此對賴提告。賴得知被告，當時還嗆聲「沒在怕」，要在法院見真章。

(中時 )