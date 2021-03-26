金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集「凱基環球傘型證券投資信託基金」，旗下包括3檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額。

3檔子基金分別為「凱基環球趨勢證券投資信託基金」、「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」。

證期局指出，「凱基環球趨勢證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元整，由兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及人民幣計價發行。

「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」總面額各新台幣200億元整，分別由彰銀及兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。

證期局表示，「凱基環球趨勢證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、全球趨勢相關產業的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。

「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」，則分別追蹤相關彭博巴克萊債券指數的績效表現，做為基金投資管理目標。

證期局指出，上述2檔子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券的總金額，不得低於基金淨值的90％，且加計其他與指數或美元債券相關有價證券投資、及證券相關商品的整體曝險，應盡可能貼近基金淨值。

(時報資訊)