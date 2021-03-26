周四芝加哥穀物期貨多收黑，其中小麥期貨跌至今年最低價，因受全球產量前景改善和美元走堅的打壓，分析師指出，在大宗商品普跌以及下周美國農業部（USDA）重要報告公佈前，引發投資人先行出場，玉米和大豆期貨也回落。

分析師指出，國內外的冬小麥作物狀況整體良好，而全球小麥供應基本面利空，據國際穀物理事會預計2020/21年度全球小麥產量將達到創紀錄，比早先預測高出100萬噸，也比去年增加12%。另外，黃金及原油等大宗商品價格下跌，給農產品市場構成比價壓力；不過整體來看，大豆價格徘徊在多年來的高價，因交易商對美國農業部3月31日發佈的播種意向報告以及季度庫存報告非常緊張。

終場5月大豆跌18.5美分，報1414.25美分，5月玉米跌6.75美分，報546.5美分，5月小麥跌12.25美分，報612.5美分，5月黃豆油跌2.5美分，報54.98美分，5月黃豆粉漲3.6美元，報404.6美元。(商品行情網)

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