和勤(1586)2020年營收22.96億元，年增9.69％；產品組合優化、有效降低營運成本，全年平均毛利率21.56％、營益率10.01％，歸屬母公司稅後淨利1.38億元，年成長586.07％，創下上櫃以來新高，每股稅後淨利1.69元。董事會擬配發現金股利0.80元、股票股利0.20元，合計1元股利，配發率約6成，亦創上櫃以來新高。

和勤近年持續進行營運改善、策略接單政策，隨著低毛利產品陸續結束，產品組合優化，平均毛利率大幅拉高7個百分點至21.56％。今年汽車零件接單全年暢旺，硬碟零件則可望與去年持平，下半年起又有新產品進入量產，全年營收成長可期，且高毛利產品比重拉高，預期平均毛利率可維持在高水準，獲利可與營收同步表現。

新能源車將是汽車產業的未來主流，和勤在相關的零件出貨也持續成長，去年新能源車零件的營收比重已達8.09％。隨著美系電動車大廠出貨成長及新車款推出，加上今年和勤又新增門鎖零件供應，來自美系電動車大廠的訂單將繼續成長；在其他品牌的新能源車方面，和勤也已供應座椅、門鎖等零件，並與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件；此外，和勤亦加入鴻海MIH聯盟，爭取更多電動車商機。

硬碟（HDD）產業方面，公司有8產品為高階機種零件，以5G、雲端伺服器為主，出貨不受硬碟PC市場縮減影響，在現有客戶的訂單量下，除了既有終端客戶Seagate外，亦持續開發WD、Toshiba供應鏈，預期今年硬碟零件營收將能維持去年水準。公司仍持續接觸新客戶，擴大硬碟零件的全球市佔率。此外，高壓注塞泵系列產品預計下半年出貨，預期對公司的業績將有顯著貢獻。

此外，公司持續開發新產品，高壓柱塞泵、重卡變速箱零件即將量產之外，冷凍空調零件、自行車精密零件等高端產品的開發案也在進行中，開拓更廣的下游產業。

近期原料價格大漲，和勤表示，因預期到原料上漲的趨勢，已提前備料至第2季，未來仍將持續觀察原料價格的變化，並持續進行製程改善與合理調整產品價格，維持公司的獲利能力。

(時報資訊)