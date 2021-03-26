全台鬧水荒，高雄預計自4月1日起實施工業用水節水7％，為因應缺水危機，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼除了繼續加強循環用水措施外，更超前部署，加強使用再生水，目前單日使用量為4.1萬公噸，計劃明年提升到6.1萬公噸，雖然每公噸成本18.8元，較自來水增加6.8元，但可節省自來水使用量，可轉給一般民生和工業使用，以提升循環經濟價值。

翁朝棟指出，中鋼目前製程水回收率高達98％，相當於每滴水的使用率至少5次，較國內科技大廠只使用3次多出2次，且率先響應水利署推動使用再生水，為此中鋼投資相關的設備和管線。以目前中鋼一天工業用水補充量13萬公噸來說，若明年再生水能增加2萬公噸，達到一天6.1萬公噸，就佔一半的用水量，另一半工業用水就可轉作民生和工業用水，讓其它廠商能增加供水，真正提高循環經濟價值。

中鋼表示，近年來中鋼重要節水案例，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對於自來水的需求，製程用水回收率已高達98.4％，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

中鋼說，鋼鐵生產製程中需要大量用水進行降溫、洗塵與除銹，一旦缺水不僅影響產量，嚴重時會損害設備，只要缺水或管線出現問題，甚至颱風造成自來水太混濁，對於中鋼的生產將會帶來影響。為了確保用水無虞，中鋼持續精進水資源管理，朝擺脫單一自來水源，開發新興水源而努力，並成為全國第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」的再生水用戶。

中鋼自2018年8月起廠內開始導入鳳山溪都污再生水，目前每日約使用4.1萬噸再生水，且2020年共回收1,222.4萬公噸再生水，約佔中鋼整體用水量的三分之一，相當3.5座鳳山水庫儲水量；另中鋼預計於2022年再導入臨海再生水廠供應的再生水，每日增加2萬噸再生水。

另中鋼將再視情況適度提高廠區冷卻水系統的濃縮倍數，減少補充水等措施，以共渡缺水難關。

(工商 )