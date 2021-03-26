長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長約400公尺、重22萬公噸的長榮海運貨櫃輪「長賜」號從周二起，就卡在蘇伊士運河內，至今仍未脫困，導致超過160艘貨輪阻塞，但在小小怪手的幫忙下，它的船頭終於露出一小角。

據加拿大環球新聞（Global News）等外媒25日報導，由於蘇伊士運河是全球數一數二繁忙的航道，每天處理的全球貨櫃輪交通約佔30％，更約佔世界貿易的12%。如今運河被超級貨櫃輪卡住，相形之下十分渺小的怪手，就成了全球希望所寄。

而蘇伊士運河當局說，要結束這場危機，可能需要幾天，也可能長達好幾星期。當局指出，目前最重要的，就是徹底挖出船頭的泥沙。不過，要達到足以讓船體吃水的深度，預計起碼要挖出約12.8公尺深的泥沙，才能進行下一步行動。

此外，有人擔心，如果需要先卸下船上的貨櫃，才能讓「長賜」號脫困，可能需要花更長的時間。至今要讓「長賜」號恢復浮動的嘗試尚未成功，而日本船東已為擾亂全球貿易致歉。「我們決心全力以赴，將盡快解決這狀況，」正榮汽船株式會社在聲明中說，「我們要向所有因這起事故受影響的各方致歉，包括正在蘇伊士運河內航行，還有打算要通過的船隻在內。」

長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河

Folks, I'm not feeling optimistic about the Suez situation. pic.twitter.com/lOEDMwMMpm — Josh Marshall (@joshtpm) March 25, 2021

無論如何，這起不可思議的事故震驚了專家，但更引發廣大關注的，就是當局出動了小小怪手，來拯救這艘龐大的貨輪。有網民推文說，在龐大的貨櫃輪旁，這怪手簡直像樂高玩具似的，也有人質疑，出動一輛怪手怎麼夠。不過，全球各地的網民都熱切關注，「長賜」號究竟甚麼時候才能脫困。

(中時新聞網)