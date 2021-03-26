高雄一名八旬于姓老翁日前騎著電動四輪輔助車，帶著一顆大白饅頭來到小港森林公園內池塘餵魚，卻不慎連人帶車滑落池塘內，所幸經警消及時協助，擔心老翁失溫緊急送往醫院並通知家屬前往，最後老翁並無大礙。

小港分局高松派出所24日中午執行巡邏勤務，高松所警員林奇樺、警員楊瑞賢接獲110通報於小港森林公園內有一名民眾掉落池塘需要協助，警方立刻趕往現場發現係一名八旬于姓老翁掉進池塘內，幸好池塘不深，經警消到場協助將老翁拉起。

于翁表示，自己今天帶著一顆大白饅頭是來池塘邊餵魚的，但也許是因為草皮濕滑，一個不小心連人帶車就滑落池塘，這二日因為氣溫驟降加上于翁年事已高，儘管于翁說並無大礙，但警消仍是苦心勸說將其送醫檢查並通知其妻前往醫院照護，所幸于翁的確無大礙，也非常感謝警消的協助。

于妻非常感謝警方的熱心協助。員警認真服勤民眾讚譽有佳，風範足堪執勤同仁表率，有助提升警察正面形象。

(中時 )