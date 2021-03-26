本季尋求衛冕的湖人，卻在今年交易截止日當天一無所獲，甚至還把主控薛洛德擺上交易檯面，引發外界不少嘲諷與批評，但這一切都因湖人高層想要省錢，因為薛洛德簡直是獅子大開口，竟跟湖人索討平均年薪超過2000萬美元的昂貴續約條件！

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，「小皇帝」詹姆斯的踝傷至少還需養傷4到6周，「一眉哥」安東尼戴維斯也需兩周以上時間才可歸隊，湖人確實需要趕緊補強陣容，卻在交易截止日當天頻頻碰壁，根本沒有完成任何交易。

甚至湖人跟暴龍提出，用薛洛德與波普換回羅瑞的交易，卻因暴龍想在這筆交易加入荷頓塔克宣告破局，代表湖人根本沒打算跟薛洛德完成高薪續約，畢竟他們認為薛洛德並不值得給予平均年薪2000萬美元的價碼，只會讓他打完本季就算了。

畢竟湖人今年夏天除了面臨薛洛德成為自由球員，還要想辦法跟同樣成為自由球員的卡魯索與荷頓塔克續約，在薪資空間上面相當緊繃，如今打算補進羅瑞，且送走薛洛德的希望破滅，接下來湖人只能繼續用殘破陣容應戰，西區排名只會持續下滑，要怪就怪湖人高層眼光短淺了。

(中時 )