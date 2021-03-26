星夢郵輪「探索夢號」已服務20年，近日進行大歲修，由台船公司承接。（柯宗緯翻攝）

出自德國邁爾造船公司的星夢郵輪「探索夢號」，服務年限已長達20年，因疫情關係今年多在國內服務，今年年初停泊高雄進行歲修工程，由台船接下並於高雄廠完成歲修，這也是台船首度跨足頂級郵輪維修。

自「探索夢號」駛入台船百萬噸級造船大塢，就此開啟我國造船產業的新局，為期數日的修繕作業，台船公司戮力完成船東交付任務，於期限內完成修繕工程，為造船產業發展立下里程碑，同時也展現台船公司精湛造船工藝及船舶修造能量，深獲國際船東青睞。

台船指出，去年起雖受新冠肺炎影響，但台灣因防疫得當，成為世界少數穩定正常的國家，台船公司因應世界航運市場的不景氣「超前佈署」將既有的商船本業業務減量，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，國艦國造業務在公司努力爭取之下已達到60％，商船本業與海工事業各佔20％，替台船公司的未來訂立永續發展的堅實架構，傳承台灣的造船技藝。

今年3月，新一代離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」舉行安龍典禮，此為台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船，除了是第一艘國產的風電工作船，更積極落實風電本土化政策。

國艦國造方面，國防部委由台船公司建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」預計於111年交船，海巡署4000噸級巡防艦首艘嘉義艦即將交船，第二艘同型艦依建造日程順利進行，台船大力配合政府國艦國造政策。

此次「探索夢號」歲修完成，證明台船公司累積40年船舶造修之能量，除了原有的貨櫃輪、散裝貨輪等船隻建造能力外，近年跨足離岸風電工程、國艦國造服務，如今更多了一項頂級郵輪修繕服務，看出台船的求新求變與自我進步，未來期許爭取未來更多發展的機會，替台灣的造船業厚植能量，做國人最堅實的後盾。

(中時 )