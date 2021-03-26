交通部擴大召回1189輛客運、遊覽車！國家運輸安全調查委員會25日事故調查期中安全通告，建議優先檢視3事故同型車輛座椅，公路總局26日公布清查車輛數等細節，除了召回蘇花事故同車廠打造的718輛遊覽車檢查外，將再擴大招回471輛於4月15日前檢查。

而回溯的大車禍包括，2018年9月17日台62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故，車身打造廠是鉅松實業股份有限公司，使用順益車輛工業股份有限公司製造底盤打造，同底盤型式的遊覽車219輛、國道客運139輛。

另有一起2020年6月28日發生的台北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故，車身打造廠是鉅鼎汽車股份有限公司，使用ISUZU五十鈴底盤打造，同底盤型式的遊覽車113輛、無國道客運；2021年3月16日台9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故，車身打造廠為名盛實業有限公司，使用成運底盤打造，同底盤型式的遊覽車76輛、無國道客運0輛。

交通部長林佳龍昨也在臉書表示，蘇花事故同車廠車輛，25日起暫停營運，全面進行安全檢核！肇事原因目前正由檢警及運安會釐清，但旅客安全刻不容緩，因此已請公路總局與車安中心公告，同車廠（名盛實業公司）打造的718輛遊覽車，在完成安全檢核前，即起暫停營運。

(旺報 )