自行車需求熱潮不退，自行車廠訂單接到手軟，日系及亞系外資同步調高美利達(9914)目標價調高至385、380元，並都給予買進的評等。美利達今日股價開高後，不停狂飆，一度衝至331.5元，漲幅在5%以上。

日系外資看好，2021~2022年歐美及大陸自行車市場需求將維持熱絡，歐美電動自行車需求發燒，再加上供給面改善當中，美利達中長期毛利率有正面幫助，調高2021年、2022年每股盈餘預估，調幅7%、8.2%，為15.71元、17.33元。日系外資重申「買進」評等，目標價由340元調高到385元。

亞系外資則是表示，受惠法規解禁和政府補助，美國電動自行車市場需求將持續增加，目前美利達持股約35%的美國自行車品牌Specialized未來數年可望搶攻此一商機，另外，大陸自行車市場需求回升可望對獲利有所幫助，調高今明年每股盈餘預估，幅度分別為19.5%、25.9%，為15.2元、17.26元。亞系外資將美利達評等調高至「買進」，目標價由280元調高到380元。

(時報資訊)