金管會去年12月正式啟動「資本市場藍圖」，其中規畫建置結合退休理財、投資服務與公益活動的「退休準備平台」。集保結算所表示，已於19日舉行基金業者說明會，獲得基金業者踴躍參加，「退休準備平台」預計7月將於基富通證券平台上線。

金管會先前指出，「退休準備平台」提供包括退休教育、缺口試算、嚴選基金、下單導引、提撥經費、社會公益等內容，透過提供一站式服務，漸進式引導國人自我規畫退休理財方案，此案由集保協同投信投顧公會、證基會及學者專家共同研議規畫。

集保表示，「退休準備平台」上架基金將包括境內基金及境外基金，涵蓋股票型、債券型及資產配置型等多元化類別，且皆經過專家所設定適合退休理財的基金篩選標準，透過提供投資標的的篩選工具，協助投資人找出適合自己的基金投資標的。

此外，為使國人瞭解退休準備與每個人生活息息相關，此案亦規畫藉由宣傳投資活動的機會，推動參與社會公益活動，除喚醒年輕族群及早規畫退休準備外，也可將投資活動轉化為公益，幫助社會上需要幫助的人。

為建構國人長期投資與自負盈虧的觀念，集保指出，在「退休準備平台」平台上架的專案基金可享有優惠投資費用，但須採定期定額投資且持續扣款成功達24個月以上，以鼓勵投資人積極參與本專案，建立長期穩健的紀律投資。

(時報資訊)