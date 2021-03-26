終於，德國保險業者安聯集團（Allianz）擊敗義大利忠意保險(Generali)與荷蘭最大保險業者NN集團，將以接近25億歐元約29.4億美元，收購英國英傑華(Aviva)在波蘭分公司。同時，這項併購案，最快將於歐洲時間26日公諸於世。

英傑華方面也回應，正在處理旗下波蘭業務。不過，當事人之一的安聯不願回應，至於競標受挫的忠意保險與荷蘭NN集團，也沒有發表什麼意見。

事緣於2020年，英傑華集團打算售出分布於歐洲各項資產，並將業務重心移至英國，加拿大與愛爾蘭。德國安聯知道後，就打敗群雄勝出。

英傑華在波蘭業務涉獵很廣，不僅次於波蘭最大國有PZU保險，是當地第二大人壽保險外，也是波蘭第十大一般保險業者。同時，英傑華還與西班牙國際銀行(Santander)以及ING，共同合作銀行保險通路業務。

據稱，安聯為何如此大手筆，急著收購英傑華波蘭子公司，除了要拓展其中歐與東歐事業觸角外，還有是之前已錯失收購英傑華的法國事業體而在捶心肝。

德國安聯集團，已在波蘭的人壽與一般保險，以及包括俄羅斯與烏克蘭在內的多個東歐市場開展業務。

對沒有計劃再擴充人壽保險業務的這家歐洲最大保險業者，安聯集團，早在1997年時，就開始進入波蘭市場。而22日競標時，安聯集團也以最高價且些微差距，擊敗義大利與荷蘭同業。

其實，這場併購案最大贏家是賣主英傑華集團。

英傑華利用地緣商業戰略為誘因，讓計畫擴張事業版圖的競標者，願意再提高標金。市場預估，英傑華若成功出售這次的波蘭，另外還有3月初的義大利事業，將可以拿到大概21億英鎊，約29億美元。

4日，英傑華將義大利的人壽保險業務，以5.43億歐元賣給了法國法國國家人壽保險(CNP Assurances)。

同時，藉著瘦身賺飽飽的英傑華，從2月跟法國Macif保險交易在法國的事業，以及出售給富傑集團（Ageas Insurance International）自己在土耳其一間與它人合資公司的四成股份後，就已分別入袋32億歐元與1.22億英鎊。

(時報資訊)