疫情重創全球經濟，反觀台灣因控制得宜，國內消費成長率來到十年新高，市場更預期今年將持續攀升。互動資通旗下企業簡訊領導品牌EVERY8D，從去年爆發性成長的簡訊發送量觀察到，疫情加速經濟活動數位化，「零接觸宅經濟」成為後疫新常態，而最能直接接觸消費者的簡訊發送量逆勢成長，成為市場行銷的重要工具，在有限的預算下所帶來的效益值得重視。

互動資通董事長郭承翔表示，從多年數據資料走勢來看，農曆年節後通常就進入消費市場淡季，但今年2月簡訊發送量較去年同期成長高達30%，其中以零售電商、品牌商與建商房地產為發送量前三大，顯示各產業看好疫情後的生活新常態，年後提早進行檔期活動宣傳。而國內消費市場也力甩疫情陰霾，在剛結束的3月女王節前，便已有業者透過簡訊發動母親節預購優惠，促銷戰煙硝味十足，可預期的是，各產業為搶奪商機，今年各節慶檔期將會較以往提前3-4周開打，簡訊發送量將會再次噴發。

由於疫情帶動零接觸經濟，消費行為轉向線上的趨勢顯著，經濟部統計處數據顯示，2020上半年台灣零售業實體銷售額年減4.8%，網路銷售營收卻逆勢成長17.5%。即使如此，隨之而來的購物棄車率也相對大幅上升，市調機構Statista報告就統計，2020年全球平均購物車棄單率高達88%。對此，國際市調機構eMarketer與互動資通不約而同指出，提高購買轉換率的方法之一，便是透過簡訊提醒通知，能有效提高線上購物轉換率。

互動資通以某知名電商客戶為例，於節慶檔期投入「購物車簡訊再行銷方案」刺激買氣，針對特定會員發送「清空購物車」等專屬促銷優惠通知，平均提升3成的轉換率。由於簡訊挾以98%高開啟率的優勢，相對成本少、容易引起注意，因此，對即將來臨的母親節檔期，若能善加運用並搭配促銷方案規劃，相信能有效提高線上購物轉換率。

經濟活動數位化形成後疫生活新常態，在節慶檔期的激勵下，預期今年將大幅帶動國內消費市場成長。EVERY8D簡訊因技術領先與平台穩定等優勢，能有效提高購物車轉換率外，還可結合CRM系統的會員管理，讓消費者收到個人化專屬簡訊通知，成為百貨零售、品牌商、補教業、診所、餐飲業等愛用的營銷工具，簡訊小成本大成效，後疫時代助攻各產業拼經濟。

(工商 )