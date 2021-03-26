邑昇實業（5291）以少量多樣客製化PCB事業起家，2008年跨足LED自行車燈領域，並自創品牌「DOSUN」行銷海外；近年因”自行車出行”盛行，帶動邑昇自行車相關產品業績增長，公司於去年底推出首款自有品牌電動自行車（e-Bike），可望成為新的成長引擎。公司持續看好全球自行車市場發展，今年特別與在臺舉辦第10年「臺灣自行車登山王挑戰-Taiwan KOM Challenge」活動進行合作，冠名贊助新增的「宜蘭太平山挑戰賽」場次，以期拋磚引玉，號召企業及民間一同參與，為臺灣自行車登山活動盡心力。

鑑於全球自行車風潮興起，交通部觀光局訂定2021為自行車旅遊年，同時「臺灣自行車登山王挑戰-Taiwan KOM Challenge」活動亦於今年邁入第10年，長期提倡健康環保自行車運動，並推廣臺灣山路美景與高山觀光旅遊。本次由邑昇以自有品牌「DOSUN」冠名贊助其中「宜蘭太平山挑戰賽」場次，為今年首次舉辦新路線，路程平均坡度7%之蜿蜒上坡，最高點處海拔1972M，全長共22.1公里，民眾若透過自行車騎乘可深入探訪美景，感受太平山家森林遊樂區之美。

邑昇於2008年設立LED光電事業務部，並以自有品牌「DOSUN」研發各式LED自行車燈及週邊產品，產品遍布全球，尤其深耕歐美市場，市占率逐年提升，2020年因新冠疫情推升擴大全球自行車市場規模，帶動邑昇LED自行車燈全年出貨暢旺，而今年市場熱度不減反增，相關訂單產能已直達年底，加上以自有品牌經營享有較高毛利優勢，將有效挹注集團毛利率的提升。

去年底邑昇更以自身深厚研發實力，推出三種尺寸、藍紅兩色的電動自行車e-bike，主打台灣山區輕旅遊市場，出廠即標配自家德規LED魚眼頭燈，隱藏式電池設計、制動力強大的油壓碟剎，5段電力輔助設計、高解析彩色儀表板，以及出力順暢的中置電機。全車標榜臺灣在地生產製造，擁有高性價比之特性，在第一波預購時大獲好評，預計將再啟動國內第二批次小量生產。

邑昇看好自行車市場需求持續擴大，帶動周邊配備需求不斷升溫，公司今年前2月營收已達2.06億元，年增21.43%，在淡季維持旺季營收表現，而e-bike在農曆年後陸續交車，新產品銷售將有效挹注，加上既有PCB事業訂單回補，帶動邑昇未來營收持續走揚，再創營運高峰可期。

(工商 )