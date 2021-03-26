知名主持人于美人，犀利言詞加上幽默主持風格，讓她廣受觀眾喜愛，近來她以第一名成績錄取政治大學宗教研究所，即將成為政大研究生，開啟求學模式，不過昨（25日）透過臉書表示：「說榜首太誇張」，更親自揭露背後真相。

于美人經過半年辛苦備考，2月5日筆試考了國文、宗教英文與宗教概論，3月12日進行口試，23日得知放榜結果，以第一名成績錄取，她透露由於2020年因疫情改變許多事情，才在這段時間給自己安排不少計畫，其中一項就是準備研究所考試，原本以為考不上，準備明年要捲土重來，沒想到卻收到錄取的好消息，還是以榜首之姿錄取，讓她急忙在臉書澄清：「説榜首太誇張，我這一組總共錄取2名而已。」

抵制攔路虎番外篇 這兩天很多粉絲回報各地強拉客人的糾纏行銷有收斂！ 謝謝警方的幫忙，也感謝媒體的報導。但這些都只能收一時之效，接下來要靠我們自己了。 1：我們不是抵制商業活動，你在店裏使出18般武藝行銷，那是你本事，客人自己願意走進去，... 由于美人發佈於 2021年3月25日 星期四

日前于美人透露朋友女兒在東區逛街時，被某店員工拉進店裡試用商品後，便開始強迫推銷，花了1700元買2罐去角質鹽才離開，讓她怒斥此銷售手法不是拉客行銷，而是糾纏行銷，北市勞動局得知狀況後，回覆會派員了解，警方接獲報案經過連日處理後，各地強拉客人糾纏行銷有收斂的成效，她強調目前只是一時之效，接下來就要靠彼此去抵制這種惡行。

于美人更表示願意提供10萬元獎金，徵求簡單易懂好傳播的短片，教大家怎麼拒絕這種嫌惡商店的行銷手法，也希望大家能呼籲身邊的人，勇敢説不並一起抵制攔路虎。

(中時新聞網)