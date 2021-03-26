研華（2395）成功取得台電配電級再生能源設備認證後，進一步攜手台灣AI新創軟體公司慧景科技進行策略聯盟。透過工業級的研華邊緣整合資料控制器ECU1251（台電版），搭配同樣通過台電認證的慧景雲端資料系統，提供客戶完整一站式服務，在5天內完成台電再生能源併聯要點的規範並完工報竣，確保發電收益入袋不漏拍。

綠色能源發展為全球的趨勢，隨著政府政策支持下，台灣太陽能光電產業因此蓬勃發展，市場競爭越趨劇烈。另一方面，配合行政院於2020年3月27日所核定「智慧電網總體規劃方案（修正案核定本）」執行，台電智慧電網將著重於系統整合智慧電網功能，且為了有效管理大量而分散的太陽能發電系統，台電發展配電級再生能源管理系統（DREAMS），開始要求100kW以上的再生能源案場將發電資訊即時回傳，以增進智慧調度決策能力，維持電力網系統穩定。

研華表示，業主首要面對挑戰便是如何挑選穩定與符合規格的硬體與軟體廠商，以及如何在時限內完成安裝與數值確認，避免案場因新規範延宕營運，進而造成損失。研華ECU1251支援4埠RS-485與2埠乙太網路埠，符合案場設備所需的Modbus TCP或RTU需求，搭配經過NCC 認證通過的4G模組，整機為台灣研發製造的硬體，並且率先通過台電認證。

除了自行採購研華邊緣整合資料控制器ECU1251（台電版），安裝及自行報竣等流程外，為滿足客戶一站式服務的需求，研華選擇慧景作為合作夥伴搭配，主因其擁有專業的軟體開發能力，與支援百餘種變流器與電表的完整整合履歷；其專業服務團隊，能提供由申請、安裝、報竣等流程的一站式服務，可與研華的硬體設備相輔相成，提供業主最具效益又省時省力的解決方案。

不僅於此，由於慧景在太陽能監控範疇著墨多年，所以業主不需至現場更換設備而直接線上升級，享受太陽能AI監控服務，即時監控案場狀態，同時亦可透過AI故障推播、財損預測、日報月報總結以及工單維運等功能模塊，以確保案場投資穩定回收。為了更全面提供客戶所需服務，研華也持續開放更多有一站式服務的優秀夥伴一同合作。

研華倚重慧景科技在太陽能AI監控服務的專業，透過數位化且智慧化的電網將創能、節能和儲能與智慧系統整合起來，期盼能助力達成政府2025年再生能源20％穩定供電的基礎，落實能源轉型的政策目標，共創環境與永續雙贏。

(工商 )