搶攻「嗶經濟」商機，台灣麥當勞宣布，自3月31日起「街口支付」與「台灣Pay」於全台近400家連鎖餐廳正式上線；3月31日至4月27日顧客至麥當勞使用街口支付，單筆滿百最高可享14%回饋。輕鬆消費不用「錢」，麥當勞行動支付邁進全新里程。

根據VISA 2021消費者支付態度報告指出，2020年行動支付的使用率上升33%。台灣麥當勞致力於提供顧客完善方便的消費體驗，瞄準多元支付的市場，自今年1月19日起，全台餐廳陸續啟用「街口支付」與「台灣Pay」，上線2個月以來廣受顧客好評。為鼓勵消費，3月31日至4月27日，至全台麥當勞使用「街口支付」消費，單筆滿百最高可享14%高額回饋。

「台灣Pay」亦提供消費優惠，6月底前使用「台灣Pay」掃碼支付，即可享2%等值紅利點數或刷卡金回饋。在麥當勞餐廳，無論內用或外帶，均能於櫃檯、數位自助點餐機、McCafe 旗艦專櫃及得來速，輕鬆掃碼完成結帳，點餐付款更快速方便。

非現金消費正引領新生活風潮，根據金管會統計，截至去(2020)年12月底，電子支付使用人數相較2019年增加7成，其中「街口支付」使用者達403萬人，在「使用人數」上拔得頭籌，顯示純現金的消費模式已無法滿足顧客需求，多元支付生態圈儼然成形。

麥當勞看準多元支付的市場趨勢，除了現有的麥當勞點點卡、信用卡、三大國際支付及電子票證之外，繼去年起新增LINE Pay掃碼支付服務後，今年再加入「街口支付」與「台灣Pay」，至今麥當勞非現金支付的使用率整體已超過3成，希望提供消費者更多元、完整的支付選擇。

(工商 )