中環(2323)取得Verbatim業務效益逐漸顯現，109年毛利率由16%上揚至21%，在業外挹注彌補本業虧損下，全年稅後盈餘為1.11億元，每股盈餘為0.1元，公司董事會預計每股擬配發0.7元現金股息，由於殖息率達8.5%，今天盤中股價強攻漲停板。

中環自108年底取得全球性電子產品品牌Verbatim業務，109年合併營收為94.01億元，年成長33%，營業毛利為20.03億元，合併毛利率從16%攀升至21.3%，營業淨損為2.31億元，在業外挹注彌補本業虧損下，全年稅後盈餘為1.11億元，每股盈餘為0.1元。

中環董事會通過以資本公積配發每股0.7元現金股息，以25日收盤價8.22元計算，現金殖息率達8.5%。

就財務面來看，中環維持穩健的財務結構，負債比率降至22%，流動比率達390%，顯示中環在優化營運管理及拓展產品線的雙重布局下，營運已邁向新的成長階段。

中環表示，中環在全球的光碟產品市佔率超過5成，Verbatim之營業據點及通路遍及美洲、歐洲、亞洲及紐澳等四大洲，集團的產品範圍從光碟擴展至硬碟及快閃記憶體等儲存媒體，電子周邊配件及LED照明設備等，因應科技潮流也積極發展雲端產品；在大者恆大的趨勢下，中環集團由全球最大光碟片製造商正式邁進全球性電子品牌的經營商。

(時報資訊)