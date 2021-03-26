美國總統拜登上任後首場演講，目標計畫將疫苗提高一倍，且對美國經濟表示讚揚，使得美股終止連續兩個交易日的下跌，四大指數收漲，亞股亦受到提振，日韓股市走揚，台股今開盤上漲80.23點、報在16140.37點，資金潮在電子股族群有所發揮、成交比重一度逾73%，盤面呈現電金傳齊揚，台積電回神，帶動台股重新站回5日線且守穩月線，且漲幅持續擴大，盤中一度大漲逾200點，日K呈現連3紅，封閉本周空方缺口，基本面降低作頭疑慮風險，預估金全日量能落在3200億元。

台積電(2330)連日來受到英特爾擬重回晶圓製程的消息衝擊，股價回測修正，也受到外資下調目標價，今早終於見到台積電回神，開高在580元附近震盪，漲幅一路墊高，一度逾2%，早盤股價最高達589元，聯電(2303)亦大漲逾2.5%，鴻海(2317)積極發展電動車業務，今股價持續面臨漲多後的震盪，股價在平盤附近遊走，進行5日線攻防，股王大立光(3008)亦震盪小跌、跌幅約0.5%；面板在缺料危機下，今年供不應求機率增加，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)早盤震盪後股價回穩，漲幅分別達1.5%、0.5%。

美國出手制裁新疆棉，台灣紡纖股獲點名有機會漁翁得利，南紡(1440)今早攻上漲停19.25元鎖住，新纖(1409)亦攻上漲停，力鵬(1447)、佳和(1449)、集盛(1455)、利華(1423)、東和(1414)以及儒鴻(1476)等均同步大漲，紡織股類股漲幅逾2%。

IC設計族群儘管指標股聯發科拉回，但其餘多檔族群股強勢走強，愛普(6531)大漲逾6%，偉詮電(2436)一度大漲逾5%，敦泰(3545)、義隆(2458)等強勢股持穩走揚。

金融股今也表現不弱，類股漲幅約0.5%，龍頭股國泰金(2882)漲幅1%~1.5%，新光金(2888)、開發金(2883)、富邦金(2881)、中壽(2823)等齊步上漲。

兆豐國際投顧認為，外資台指期淨空單降至2.5萬口，現貨賣超縮至165億，電子指數震盪守季線，但短期均線下彎，短線持續整理；金融指數突破前高，趨勢轉強，上檔有挑戰高連高1390的機會；未含金電短線震盪收小紅，盤堅趨勢未變，短線似有止跌反彈的機會，惟在站回自16579以來下降線16350點前，技術面仍偏弱，加上美國十年債殖利率短線雖漲多拉回，但盤堅趨勢未變，對美科技股及台股的壓力仍未解除，Intel將設新晶圓廠利空恐壓低晶圓代工龍頭評價，仍應提防台股在短線反彈後，有再回測支撐的風險。

(時報資訊)