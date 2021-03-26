美股科技股止跌，台積電ADR 25日上漲1.37%，台積電(2330)今跳空開高7元達582元，盤中愈走愈高，大漲14元至589元，收復短期均線。上檔面臨24日的跳空缺口594元以及季線反壓596元。

台積電ADR 25日上漲1.49美元，以110.45美元作收，每股約台幣631.99元。台積電周四開低，股價最低570元，收盤575元，再創本波段新低。今日則隨著台積電ADR止跌反彈，盤中大漲14元，貢獻台股指數逾百點。

英特爾(Intel)周二宣布啟動IDM2.0戰略計畫，將成立晶圓代工事業單位，並砸下200億美元在美國亞利桑那州打造兩座新廠，試圖奪回半導體製造的領先優勢，使得市場認為挑戰台積電的競爭優勢。

分析師表示，Intel將成立「英特爾晶圓代工服務」恐怕是宣示意味大過可行性。因晶圓代工廠的優點是可少量生產多樣化的產品，更可靈活調配產能，來滿足不同客戶的需求；反觀intel以往向來是大量少樣。不過，隨著半導體戰略意義提升，美國政府勢必會大力扶持本土公司，未來也不能排除在政策引導，intel仍可爭取到一些美國客戶訂單。

(時報資訊)