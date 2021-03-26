根據船運數據與新聞公司《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）分析，長榮海運承租的巨型貨櫃船「長賜輪」在埃及蘇伊士運河擱淺，每小時耽擱的貿易量估計達到4億美元，這將導致已經相當緊繃的全球供應鏈更加緊張。

這個數據是以每日通過蘇伊士運河之貨物的大概價值來估算。Lloyd's估計該運河西向流量每日約為51億美元，東向流量每日約為45億美元。

全美零售聯合會（National Retail Federation）供應鏈與海關政策部門副總裁Jon Gold表示，這次的大堵塞將使已經相當吃緊的供應鏈進一步惡化。許多公司持續苦於供應鏈的擁堵與這場大流行病造成的延宕。毫無疑問，這些延誤的影響將在整個供應鏈蔓延開來，並帶來其他的挑戰。

蘇伊士運河是全球最繁忙的貿易路線之一，全球約12%的貿易量從該運河通過，其通過的液化天然氣、原油與成品油等能源出口量占全球總出口量的5%～10%，其他通過該運河的主要是各類消費產品，包括火爐到服裝、家具、製造品、汽車零組件與健身器材等。

OL USA LLC物流公司總裁Alan Baer表示，這個問題的關鍵在於要多久才能移開長賜輪。美國進口商現在面臨抵達時間延誤三天，只要該運河的航運持續中斷，延誤的天數將繼續增加。

蘇伊士運河管理局周四宣布該運河已暫停通航，8艘拖船正全力協助已擱淺兩天的長賜號巨型貨輪脫困。

由船東組成的全球最大國際航運協會BIMCO表示，這樣的瓶頸只會繼續惡化，並影響供應。其首席航運分析師Peter Sand表示，現在所有人都在制定應急方案。

根據世界海運理事會（World Shipping Council）的統計，蘇伊士運河每日通行量為106艘船。如果運河關閉兩天，在重新開放後，就需要額外兩天才能消化排隊等待的船舶，延宕的時間越長，消化這些航運量所需的時間就越長。

Sea Intelligence Consultin執行長Lars Jensen表示，受這場大流行病影響，貨櫃船排程的準點已經相當混亂。現在有三分之二的貨櫃船抵達時間遲到，而當他們遲到時，他們平均遲到的時間為5天。

除了數千個裝有消費品的貨櫃遭到延遲之外，這艘擱淺的船舶也載運著空貨櫃，這對中國的出口至關重要。

Jon Monroe Consulting海上貿易與物流顧問Jon Monroe表示，中國本就相當欠缺貨櫃，而蘇伊士運河的情況將進一步給庫存帶來壓力。「我們現在就像回到農曆年前的情況，中國的工廠產能全開，又難以找到貨櫃，以及存放其製成品的空間。」

現在的延誤情況也將影響美國進口商品的到貨，包括在商店裡販賣的產品，以及美國製造業所需的零件。

Monroe表示，在蘇伊士運河中斷之前，我們預估貨櫃情況將在4月惡化，因為我們早已看到貨櫃短缺。如今再遇上運河關閉，你會開始看到產品堆積在工廠地板上。

中國製造商正火力全開，以滿足疫情緩解後來自全球的大量訂單，但船運量的爆增也造成主要港口塞港的問題，使全球供應鏈更加緊張，Nike、Crocs、Gap、Peloton、Footlocker、Five Below、 William Sonoma、惠而浦（Whirlpool）與特斯拉等公司都曾示警，供應鏈問題將影響本季業務。

SEKO Logistics主管Brian Bourke表示，這次蘇伊士運河的中斷，將給那些難以補貨的零售商帶來一場完美風暴。他表示，沒有比現在更糟的時機，現在美國正在發放振興支票，每一次在發放這樣的支票後，產品量就會激增。但如果你什麼都買不到，要怎麼激勵經濟？現在你等待沙發送到的時間可能超過3個月。

(時報資訊)